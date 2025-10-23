【看病ヨロシク！丸投げ義妹】家庭と仕事の両立は難題。壊れるまえに策を！＜第19話＞#4コマ母道場
「幼い子どもがいながらも、フルタイムでバリバリ働いて子育てもしている」というママ。その頑張りに思わずエールを送りたくなります。ですが子どもが発熱して困り果てたママが、病気の子どもをあなたに預けたいと言ってきたらどうしますか。一度や二度なら「助け合い」という考えもあるかもしれませんが、頻繁なうえ当然のような態度だったら……？
第19話 義妹、その後
【編集部コメント】
最初からこうしていれば、周囲の人たちの怒りも買わず、ママたちからヒソヒソうわさ話もされずに済んだのに……。何よりも、トウマくんが安心して静養できたのに……と思わずにはいられません。ですがアヤさんも旦那のケイさんも、一連の騒動を経て、体調不良のトウマくんにちゃんと向き合うようになったのだとか。いろいろとありましたが、アヤさんたちが家族のライフスタイルを考え直すきっかけになってよかったですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
