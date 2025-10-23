ソフトバンクからドラフト4位指名を受けた岐阜協立大の相良雅斗投手（22）は一日も早い1軍デビューを目標に掲げた。「できるだけ早く一軍で投げたい。恩返しの気持ちで挑む」と支えてくれた周囲の思いに報いるためにも、新たなステージで腕を振る決意だ。

夢だったプロへの道が開いたMAX152キロ右腕は、指名の瞬間はチームメートと抱き合って喜び、その後は両親と抱き合って涙も見せた。「育ててもらった感謝や、しんどい時に声をかけてもらったこと、遠方から毎試合見に来てくれたことが思い出され涙が出た」と話した。

愛知・豊田大谷高時代は無名ながらも進学後に成長。持ち味の真っすぐに加えて、スライダーやカーブなどの変化球も操る。1年春からベンチ入りし、2年秋から主戦として登板。3年秋には東海地区大学野球連盟秋季岐阜県学生野球リーグで5勝、防御率1・59でベストナインに選出。2024年8月の中日2軍との交流戦で3回無失点の好投を見せ、プロの注目を集めた。

夢だったプロ野球選手は、大学で実績を積み上げていく道のりの中で目指すものに変わった。「小学生のころから憧れていたが、本格的な目標になったのは大学3年の時」とプロ相手の好投が自身の意識が変化した大きな転機となった。

大学通算は42試合（先発33）で投球回は261回、12勝10敗、防御率2・48、奪三振221、与四球81。最速152キロの真っすぐは良質さと回転数（2，480rpm）を誇る。岐阜協立大では柔軟なフォームの構築に時間を注ぎ、徹底的な下半身の強化により球速アップを実現したという。「9回を投げ切るスタミナ、フィールディング、そして負けず嫌いな性格」がアピールポイントと語る剛腕が、常勝軍団で一層の成長を遂げて球界を代表する投手を目指していく。