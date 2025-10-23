アジア太平洋地域NO.1決定戦初日 中野麟太朗、長大星が首位と1差4位発進
＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権 初日◇23日◇エミレーツ・GC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞今年はドバイで行われているアジア太平洋地域NO.1アマチュアを決める一戦。その第1ラウンドが終了した。
【写真】中野麟太朗のドライバースイング
中野麟太朗（早大）、長大星（勇志国際高）が、日本勢最上位となる首位と1打差の5アンダー・4位発進を決めた。昨年、中野は太平洋クラブ御殿場コースで優勝争いを演じ、3位でフィニッシュ。リベンジが懸かる今年も好スタートを切った。また、今年の「トヨタジュニアゴルフワールドカップ」で個人優勝を果たした長も、大会初出場ながらその実力を見せつけた一日となった。3アンダー・10位タイに小林匠（大阪学院大）、大会3度目の出場となる隅内雅人（日大）が1アンダー・17位につけた。片野貫一朗（エリム・クリスチャン・カレッジ）、小林翔音（日大）はイーブンパー・20位。松山茉生（福井工大福井高）は4オーバー・6位タイで初日を終えた。首位は6アンダーでポンサパック・ラオパックディ（タイ）、ビリー・ダウリング（オーストラリア）、レ・カン・フン（ベトナム）の3人が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権 大会初日の結果
中野麟太朗はこれがラスト“アジアアマ”？ 「最後の大会だと思って、楽しくプレーしたい」
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング【禁断のロボット試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由
【写真】中野麟太朗のドライバースイング
中野麟太朗（早大）、長大星（勇志国際高）が、日本勢最上位となる首位と1打差の5アンダー・4位発進を決めた。昨年、中野は太平洋クラブ御殿場コースで優勝争いを演じ、3位でフィニッシュ。リベンジが懸かる今年も好スタートを切った。また、今年の「トヨタジュニアゴルフワールドカップ」で個人優勝を果たした長も、大会初出場ながらその実力を見せつけた一日となった。3アンダー・10位タイに小林匠（大阪学院大）、大会3度目の出場となる隅内雅人（日大）が1アンダー・17位につけた。片野貫一朗（エリム・クリスチャン・カレッジ）、小林翔音（日大）はイーブンパー・20位。松山茉生（福井工大福井高）は4オーバー・6位タイで初日を終えた。首位は6アンダーでポンサパック・ラオパックディ（タイ）、ビリー・ダウリング（オーストラリア）、レ・カン・フン（ベトナム）の3人が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権 大会初日の結果
中野麟太朗はこれがラスト“アジアアマ”？ 「最後の大会だと思って、楽しくプレーしたい」
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング【禁断のロボット試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由