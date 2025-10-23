◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

巨人は支配下６人、育成５人の計１１人で補強ポイントをバランス良く指名した。

１位で鷺宮製作所の即戦力左腕・竹丸。２位で早大の変則右腕・田和。３位で亜大の左腕・山城。４位では中大の走攻守そろった外野手・皆川。５位で沖縄電力の俊足内野手・小浜。６位で浦和学院の右の大型内野手・藤井を指名した。

育成ドラフトでは１位で左腕のＢＣ神奈川・冨里。２位で立正大の右腕・林。３位で豊橋中央の捕手・松井。４位では愛知学院大のリリーフ左腕・河野。５位で昨年イースタン・リーグ首位打者のオイシックスの外野手・知念を指名した。

指名後、榑松伸介スカウト部ディレクターは「１２０点です」と総括。「補強ポイントだった左投手は山城投手が３位でとれましたし（１位の）竹丸投手は予定通りでしたし、育成でも２人の左投手で計４人とれました。（支配下では）内野の即戦力、外野の即戦力１人ずつ。あと藤井選手、ロマン砲ですから（未来の）岡本和真。というところで本当に自分たちが高く評価した選手を予定通りとれました」と満点採点した。

育成５位の知念は２軍がイースタン・リーグで対戦してきた。外野手の強化は課題に挙がるだけに「２軍戦に出て十分実績もありますし、育成ですけど早い段階で勝負できる選手と思って指名させていただきました」と期待を込めた。

上位指名の３人の投手のタイプについては「田和投手は早稲田のリリーフタイプの変則で大勢投手みたいなイメージです。竹丸投手と山城投手は先発で長いイニングを投げられる、監督の左が補強ポイントというところに合致したドラフトができたと思います」と振り返った。