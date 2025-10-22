三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の第4話に、近藤芳正がゲスト出演した。

本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。

10月22日に放送された第4話にゲスト出演した近藤が演じたのは、渋谷の小劇場「ジョン・ジョン」のスタッフで、パーライト（※舞台の照明機器）を奪いにやってきた久部（菅田将暉）たちを通報する佐々木という役どころ。近藤は、1991年に三谷脚本の映画『12人の優しい日本人』に出演してからは三谷作品の常連キャストに。『王様のレストラン』（1995年／フジテレビ系）をはじめ『古畑任三郎』第2シーズン（1996年／フジテレビ系）、『3番テーブルの客』（1997年／フジテレビ系）、『総理と呼ばないで』（1997年／フジテレビ系）、映画『ラヂオの時間』（1997年）、映画『みんなのいえ』（2001年）、映画『THE有頂天ホテル』（2006年）など数々の三谷作品に出演している。

近藤は本作の出演について、「ひたすらどきどきした、。」とコメントを寄せている。

また、第5話ではクベ版「夏の夜の夢」が開幕。そして、物語のキーパーソンとなる新キャラクターも登場する。

■近藤芳正 コメント（文＝リアルサウンド編集部）