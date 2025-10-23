2025年10月17日、中国のポータルサイト・捜狐に、中国のピザハットが日本の人気アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションを実施し、若年層を中心とする二次元市場へのアプローチに成功したと伝える記事が掲載された。

記事はまず、「同コラボレーションでは、『鬼滅の刃』の世界観を反映した特別セットメニューを展開。また、温度によって絵柄が変化するキャラクターカードセットやバッジギフトボックス、光るディスプレイボックスなど、多彩な限定グッズも販売され、ファンの消費を促した」と述べた。

続けて、「この次元を超えた『鬼滅の刃』とのコラボレーションは、ピザハットを若年層へ浸透させただけでなく、ブランドの認知度と購買意欲の双方を向上させることに成功した。SNS上では関連投稿が次々と拡散されている」と言及した。

さらに、「中国のデジタルマーケティング企業・新榜が発表した『ブランド話題度・ファストフード・週間ランキング』（10月5日〜10月11日）では、ピザハットの話題指数が884．1を記録。第4位にランクインした」と紹介した。

なお、中国のネットユーザーからは「今日の昼食にデリバリーで注文した！」「キャラクターカードがすごく精巧だね」「準備万端。全グッズを手に入れなきゃ」「最高だ。月末のテストが終わったらすぐ食べに行く！」「今回のコラボレーション気合い入ってるね。バッジギフトボックスが欲しい！」「光るディスプレイボックスはかなり本格的だと思う。欲しいな」とのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/岩田）