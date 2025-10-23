モデルの山田優（41）が23日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。夫で俳優の小栗旬（42）と実父の初対面の時の様子を明かす場面があった。

優は番組で、弟で元タレントの親太朗さん、同じく弟で声優の親之條ときょうだいテレビ初共演。5年前に芸能界を引退した親太朗さんが現在、優の所属事務所の社長を務めていること。また、親之條は声優として活躍しながら、平日は優の自宅に寝泊まりし、子育てのサポートをしていることが明かされた。さらに、実父の親嗣さんも登場した。

親嗣さんは幼少期の優について「アクターズスクールに入る前は医者になると思っていた」と回想。成績は優秀でオール5評価だったことを明かし、優も「医者になりたいって言ってたもんね」とうなずいた。

すると、親嗣さんは優の夫・小栗旬との初対面について言及。当日は優が地方での仕事からの帰りだったものの、飛行機が遅延。親嗣さんと小栗が先に2人で会っていたという。

親嗣さんは「初めて旬くんを紹介されたときに、（緊張で）会話ができなくて」とし、優は「飛行機が遅延しちゃって。着いたら2人とも（飲んで）ベロベロで」と苦笑いで振り返っていた。