ブレイザーズのチャウンシー・ビラップスHC（49）が23日に違法賭博に関する捜査の一環として23日に逮捕されたと、ABCニュースが報じた。

ABCニュースによると、ビラップスはマフィアと関わりのある違法ポーカー運営の容疑で起訴。オレゴン州で逮捕されて、23日に初出廷する予定だと関係者は語ったという。

ビラップスは、97年全体3位で指名されてセルティックスに入団。NBAでの17年間でオールスターに5回出場し、04年にはピストンズをNBA優勝に導き、ファイナルMVPも獲得した。

この日は、ヒートのポイントガード、テリー・ロジアーも別の関連事件で違法賭博の容疑で起訴されて逮捕されたと、米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。法執行機関筋によると、ロジアーは同日、プロバスケットボール界を賭博場と化し、内部情報を利用して違法な賭博を行ったとして起訴された6人のうちの1人。

元キャバリアーズ選手でアシスタントコーチのデイモン・ジョーンズも同日に逮捕された。NBAの試合に関する内部情報を共同被告に提供し、その情報を利用してスポーツ賭博を行った容疑。49歳のジョーンズは、98年から09年までの11年間のキャリアで10チームを渡り歩き、16年から18年までキャバリアーズのアシスタントコーチを務めた。

NBA界から逮捕者続出にネットでは「開幕日にFBIに逮捕ってなんだ」「寝耳に水なんだが…」「マジで何事！？」「マフィアとギャンブルとかやばすぎ！」「過去怪しい報道出てたっけ？」など衝撃の声が多く上がった。