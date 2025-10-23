◇体操 世界選手権 第５日（２３日、ジャカルタ）

女子の個人総合が行われ、６年ぶりに出場した五輪２大会出場の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、４種目合計５３・１３２の７位にとどまり、１８年ドーハ大会で銀メダルを獲得した村上茉愛以来のメダルに届かなかった。パリ五輪代表の岸里奈（戸田市ＳＣ）は合計５３・２３２点の６位。ロシア出身で中立選手（ＡＩＮ）として参加する２１年大会を制したアンゲリナ・メルニコワが金メダルを獲得した。

杉原は全４種目を演技するのは６位に入賞した１７年以来で、予選２位でメダル獲得も期待された決勝。最初の跳馬は１３・９００とまとめたが、続く段違い平行棒は１２・２００と得点を伸ばせず、平均台でも１３・３６６。得意の床運動では１３・６６６点。自身初のメダルは逃した。

２２年に第一線を退き、指導者や審判、リポーターなどを経験して２３年に再び一線に戻ってきた。外から体操を見つめたことで競技の楽しさを再確認。床運動では競技人生を描く壮大な演技構成で挑んだものの、上位からは離された。