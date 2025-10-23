プロ野球（NPB）ドラフト会議が23日に都内で開かれ、大商大のエース右腕・鈴木豪太投手（22）が、ソフトバンクから3位指名を受けた。

大学通算15勝のサイドハンド右腕に、野球の神様から最高の贈り物が届いた。パ・リーグ最強チームからの指名。寮で状況を見守っていた鈴木は「驚きました」と目を白黒させるしかなかった。

5球団から調査書が届いていたが、今秋は右肩痛で登板はなし。それだけに会見では「本当にうれしく思いますし、少しホッとした気持ちもあります」と安堵（あんど）した。

高校時代は、東海大静岡翔洋のエースとして3年夏の県大会で準優勝。当時の恩師で現在は東海大相模（神奈川）で指揮を執る元巨人の原俊介監督（48）は早速本人から報告を受け、「本当に良かった」と満面の笑みを浮かべた。高校当時、肩が重く休養を申し出てきたことがあった。「“1週間後はもっと良くなって帰ってきます”と。はったりじゃ言えない。本当に面白い子でした」と懐かしげに振り返った。

鈴木は早速、決意を語った。「（ホークスは）常に高いレベルで戦い続けているチームで、野球に打ち込む環境がとても整っていると聞いています。自分をさらに鍛え、強みであるタフさを最大限に発揮して、勝利のためにフル回転したいと思います」。すでに心は鷹の一員だった。

◇鈴木 豪太（すずき・ごうた）2003年（平15）8月31日生まれ、滋賀県長浜市出身の22歳。東海大静岡翔洋では2年秋からエース。3年夏は県決勝で静岡高の高須大雅（明大）と投げ合い敗れた。大学では今春リーグ戦7連覇に貢献。1メートル75、84キロ。右投げ右打ち。家族は両親と兄2人。血液型A。