¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè20²ó¡¡¶Ó¿¥(µÈÂôÎ¼)¤Î°ÖÏ«²ñ¡¡¥È¥¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î½Ð¤·Êª¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤ÎÂè20²ó¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè20²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
²¼½É¤Ç¤Ï¶µ°÷»î¸³¤ò½ª¤¨¤¿¶Ó¿¥(µÈÂôÎ¼)¤Î°ÖÏ«²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥(¹âÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î½Ð¤·Êª¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê²øÃÌ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¾¾¹¾¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¤Ç¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¡¢¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¡¢´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤¬¡¢¥È¥¤¬¾¾¹¾¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍâÄ«¡¢¥È¥¤Ï¶äÆóÏº(´²°ìÏº)¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀ¾ÍÎÉ÷¤ÎÄ«¿©¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢É×¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó(¾®ÀôÈ¬±À)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)NHK
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè20²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
²¼½É¤Ç¤Ï¶µ°÷»î¸³¤ò½ª¤¨¤¿¶Ó¿¥(µÈÂôÎ¼)¤Î°ÖÏ«²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥(¹âÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î½Ð¤·Êª¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê²øÃÌ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¾¾¹¾¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¤Ç¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¡¢¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¡¢´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤¬¡¢¥È¥¤¬¾¾¹¾¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍâÄ«¡¢¥È¥¤Ï¶äÆóÏº(´²°ìÏº)¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀ¾ÍÎÉ÷¤ÎÄ«¿©¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢É×¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó(¾®ÀôÈ¬±À)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)NHK