◇体操 世界選手権 第５日（２３日、ジャカルタ）

女子の個人総合が行われ、パリ五輪代表の岸里奈（戸田市ＳＣ）は４種目合計５３・２３２点で６位に入った。６年ぶりに出場した五輪２大会出場の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、合計５３・１３２点の７位で、日本勢は１８年ドーハ大会で銀メダルを獲得した村上茉愛以来のメダルに届かなかった。ロシア出身で中立選手（ＡＩＮ）として参加する２１年大会を制したアンゲリナ・メルニコワが優勝した。

岸は予選８位で迎えた決勝。最初の段違い平行棒、続く平均台で思うように得点を伸ばせず流れに乗り切れず、３種目目の得意の床運動でも１２・８００点。最後の跳馬で１３・９６６点を出す意地を見せたが、上位は遠かった。

昨夏のパリ大会で五輪初出場。種目別の床運動で７位に入り、団体総合では代表辞退した宮田笙子（順大）の抜けた穴を埋める活躍で８位に貢献し、次代のエース候補に名乗りを上げ、４月の全日本個人総合選手権では初優勝を遂げた。

６月の全国高校総体埼玉県予選で親指を痛め、患部をかばっていた影響で小指にも骨折が見つかり全治は３〜６か月の診断された。８月中旬の全日本ジュニア選手権で復帰し、９月中旬の国スポでは埼玉代表として出場、団体連覇にも貢献し、２度目の世界選手権に間に合わせてきたが、結果には結びつかなかった。