NVIDIA GeForce NOW¤Ç¤âBlackwell¡£¥Ï¥ó¥³¥óÂÐ±þ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ë
NVIDIA¤Ï10·î22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖGeForce NOW¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¥¯¥é¥¦¥ÉÂ¦¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËNVIDIA BlackwellÀ¤Âå¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËNP-TYO-01¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤Î¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NVIDIA GeForce NOW¤¬Blackwell¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡£¥Ï¥ó¥³¥óÂÐ±þ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°
NVIDIA GeForce NOW¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¸þ¤±GPU¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤Ç¤¢¤ëNVIDIA¤¬Ä¾ÀÜÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼ê¸µ¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¯¥é¥¦¥ÉÂ¦¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÉÁ²è½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò¼ê¸µ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÅ¾Á÷¡£ÁàºîÆþÎÏ¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÈóÎÏ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤ÏNVIDIA Ada Lovelace¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëRTX 40¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹´ðÈ×¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ïºòº£RTX Blackwell¡¢RTX 50¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹ºÑ¤ß¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¹¹¿·¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¿ï»þÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎGeForce NOW¤Ç¤âRTX Blackwell¥ê¥°¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹¹¿·¤Ë¤è¤ê¡¢NVIDIA DLSS 4¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¸«¤É¤³¤í¡£¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤òºÇÂç4ÇÜ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï5K¡Ê5,120¡ß2,160¥É¥Ã¥È¡Ë¤Ç120fps¤È¤¤¤¦¹â²òÁüÅÙ¡¦¹â¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
LG¤ÎºÇ¿·¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇGeForce NOW
RTX Blackwell¤Ø¤Îºþ¿·¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¼þÊÕµ¡´ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÂÐ±þ¤ò³È½¼¡£Í×Ë¾¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËLogicoolÀ½ÉÊ¤Î°ìÉô¤ÇÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ò¤è¤êË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤íG29¡¢G920¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¡¦¥Ú¥À¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤½¤¦¡£GeForce NOW¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤ÎÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤Þ¤¹
²Ã¤¨¤Æ¡¢Steam Deck¤Ø¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÄê¤ò¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡£ÅëºÜ¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬90Hz¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢90fps¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£Steam Deck¤Î¤è¤¦¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿ÀÇ½¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤â¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
Wi-FiÀÜÂ³¤ÇÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Û¤Ü²ó¤é¤º¡¢¥í¡¼¥«¥ëÆ°ºî¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë²÷Å¬¤Ç¤¹
¤«¤Ê¤ê¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë´Ä¶¤ÇH.265 10bit YUV 4:4:4¤Î¿§¶õ´Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÁÁ÷¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤´¤¯°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²èÌÌÉ½¼¨¤Î³¬Ä´¤ò¤è¤ê²þÁ±¤·¡¢ÈùÌ¯¤Ê°Å¤µ¤äÌÀ¤ë¤¤ÉôÊ¬¤ÎÉ½¸½¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢É®¼Ô¤Ë¤ÏAV1 10bit YUV 4:4:4¤Ç¤â½½Ê¬¹âÉÊ¼Á¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Íµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë¤äMini LED¤ÎÉáµÚ¤Ç°ÅÉô¤Î³¬Ä´¤ò¤è¤êË¤«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ÇÁü¥½¡¼¥¹Â¦¤ÎÉÊ¼Á¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
AV1¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤ÎYUV 4:4:4ÅÁÁ÷¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¸ß´¹À¸¡¾ÚÅù¤Ç¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
PC¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤ÐGPU¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤âÉ¬Í×¡£¡ÖReady-to-Play¡×¥¿¥°¤¬¤Ä¤¤¤¿¼çÍ×¤Ê¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏGeForce NOW¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖInstall-to-Play¡×¥¿¥°¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Performance²ñ°÷¤ÈUltimate²ñ°÷¤Ë¤Ï100GB¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤¿¤°±ÊÂ³¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç1TB¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤äSteam¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥»¡¼¥Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤ò²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GeForce NOW¤ÇSteam¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ó¤¿¤¤»þ¤ËÊØÍø¤Ê¤Ï¤º¡£±ÊÂ³¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Á¤¤¤Á¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï²ñµÄ¼¼¤ËÂÀ¤¤²óÀþ¤òÉß¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥â¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬°ìÈÖ¥ê¥Ã¥Á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¾åÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÁ²èÃÙ±ä¤¬¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¼ã´³¸²Ãø¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥É¤ä¥Ï¥ó¥É¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¸þ¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
É®¼ÔÄøÅÙ¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥³¥óÁàºî¤ÎÃÙ±ä¤Ï¤Û¤Üµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿
GeForce NOW¤Ï¸½ºß¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡Ãæ¡£°ì»þ´ü¤Ï¿Íµ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»öÀ©ºî»þÅÀ¤Ç¤ÏPerformance¥×¥é¥ó¡¢Ultimate¥×¥é¥ó¤È¤â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï½½Ê¬Performance¥×¥é¥ó¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀÇ½¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²óÀþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÍ×·ï¡Ë¡£
12¥«·î¥×¥é¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âç¤¤á
NVIDIA GeForce NOW¤¬Blackwell¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡£¥Ï¥ó¥³¥óÂÐ±þ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤ÏNVIDIA Ada Lovelace¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëRTX 40¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹´ðÈ×¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ïºòº£RTX Blackwell¡¢RTX 50¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹ºÑ¤ß¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¹¹¿·¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¿ï»þÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎGeForce NOW¤Ç¤âRTX Blackwell¥ê¥°¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹¹¿·¤Ë¤è¤ê¡¢NVIDIA DLSS 4¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¸«¤É¤³¤í¡£¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤òºÇÂç4ÇÜ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï5K¡Ê5,120¡ß2,160¥É¥Ã¥È¡Ë¤Ç120fps¤È¤¤¤¦¹â²òÁüÅÙ¡¦¹â¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
LG¤ÎºÇ¿·¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇGeForce NOW
RTX Blackwell¤Ø¤Îºþ¿·¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¼þÊÕµ¡´ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÂÐ±þ¤ò³È½¼¡£Í×Ë¾¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËLogicoolÀ½ÉÊ¤Î°ìÉô¤ÇÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ò¤è¤êË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤íG29¡¢G920¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¡¦¥Ú¥À¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤½¤¦¡£GeForce NOW¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤ÎÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤Þ¤¹
²Ã¤¨¤Æ¡¢Steam Deck¤Ø¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÄê¤ò¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡£ÅëºÜ¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬90Hz¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢90fps¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£Steam Deck¤Î¤è¤¦¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿ÀÇ½¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤â¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
Wi-FiÀÜÂ³¤ÇÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Û¤Ü²ó¤é¤º¡¢¥í¡¼¥«¥ëÆ°ºî¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë²÷Å¬¤Ç¤¹
¤«¤Ê¤ê¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë´Ä¶¤ÇH.265 10bit YUV 4:4:4¤Î¿§¶õ´Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÁÁ÷¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤´¤¯°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²èÌÌÉ½¼¨¤Î³¬Ä´¤ò¤è¤ê²þÁ±¤·¡¢ÈùÌ¯¤Ê°Å¤µ¤äÌÀ¤ë¤¤ÉôÊ¬¤ÎÉ½¸½¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢É®¼Ô¤Ë¤ÏAV1 10bit YUV 4:4:4¤Ç¤â½½Ê¬¹âÉÊ¼Á¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Íµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë¤äMini LED¤ÎÉáµÚ¤Ç°ÅÉô¤Î³¬Ä´¤ò¤è¤êË¤«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ÇÁü¥½¡¼¥¹Â¦¤ÎÉÊ¼Á¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
AV1¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤ÎYUV 4:4:4ÅÁÁ÷¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¸ß´¹À¸¡¾ÚÅù¤Ç¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
PC¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤ÐGPU¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤âÉ¬Í×¡£¡ÖReady-to-Play¡×¥¿¥°¤¬¤Ä¤¤¤¿¼çÍ×¤Ê¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏGeForce NOW¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖInstall-to-Play¡×¥¿¥°¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Performance²ñ°÷¤ÈUltimate²ñ°÷¤Ë¤Ï100GB¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤¿¤°±ÊÂ³¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç1TB¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤äSteam¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥»¡¼¥Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤ò²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GeForce NOW¤ÇSteam¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ó¤¿¤¤»þ¤ËÊØÍø¤Ê¤Ï¤º¡£±ÊÂ³¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Á¤¤¤Á¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï²ñµÄ¼¼¤ËÂÀ¤¤²óÀþ¤òÉß¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥â¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬°ìÈÖ¥ê¥Ã¥Á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¾åÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÁ²èÃÙ±ä¤¬¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¼ã´³¸²Ãø¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥É¤ä¥Ï¥ó¥É¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¸þ¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
É®¼ÔÄøÅÙ¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥³¥óÁàºî¤ÎÃÙ±ä¤Ï¤Û¤Üµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿
GeForce NOW¤Ï¸½ºß¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡Ãæ¡£°ì»þ´ü¤Ï¿Íµ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»öÀ©ºî»þÅÀ¤Ç¤ÏPerformance¥×¥é¥ó¡¢Ultimate¥×¥é¥ó¤È¤â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï½½Ê¬Performance¥×¥é¥ó¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀÇ½¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²óÀþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÍ×·ï¡Ë¡£
12¥«·î¥×¥é¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âç¤¤á