¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡ÊÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ë¤Ï£²£³Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æà¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºöá¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈï³²¿Í¿ô¤Ç¤Ï£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤Î£±£¹£¸·ï¤¬¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤âÆ±¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£²£²Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î»à¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î£¹¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¹·î¤Ë¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤·¤¿¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÈ¯Ë¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë²þÀµÄ»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Î©·û¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÂÐºö¤òµá¤á¡¢¡Ö¥¯¥ÞÈï³²¤ÏÃÏÊý¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¡£¿ÍÌ¿Åù¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤ÈÀ¸ÂÖ·ÏÊÝÁ´¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¼çÆ³¤Ë¤è¤ë²Ê³ØÅª¡¦À©ÅÙÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÄó¸À½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾±ÃÎ»ËÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥¯¥ÞÈï³²¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢Èó¾ï¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î´Ø¿´»ö¡¢¿´ÇÛ¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÎÆ°¤¤¬Á´Á³¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶Âç¿Ã¡¢ÇÀ¿åÂç¿Ã¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¾ÊÄ£²£ÃÇ¤Ê¤Î¤Ç¿½¤·½Ð¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³ÕÎ½¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¼è¤ì¼¡Âè¡¢Äó¸À¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Äó¸À½ñ¤Ç¤Ï¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºö¤ÎÍ½»»¤òÂçÉý¤ÊÁý³Û¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÅÞ¥Í¥¯¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È´Ä¶Âç¿Ã¤Î¿¹ÅÄ½ÓÏÂ»á¤Ï¡Ö£¹·î¤«¤é¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Á¤é¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ°¤½Ð¤·¤¿À©ÅÙ¤¬±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Äó¸À½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¶ÛµÞ¼íÎÄÀ©ÅÙ¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î½¼¼Â²½¤ä¿ÍÅªÈï³²¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÌÈÀÕ¤ÎÌÀ³Î²½¤Ê¤ÉÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤âÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¾±»á¤Ï¡ÖÃÆ¤¬¤½¤ì¤ÆÊªÂ»¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤«¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¼«¤é¤¬¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÝ¾ã¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
