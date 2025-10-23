琿春市の北東アジア越境ＥＣ産業パークで買い物をする観光客。（８月２５日撮影、琿春＝新華社配信）

【新華社長春10月23日】中国吉林省琿春（こんしゅん）市のロシアとの国境口岸では、早朝から通関を待つトラックが列をつくる。同市は近年、通関地のインフラ整備や手続きの円滑化、地域間の産業協力を進め、加工貿易、エネルギー、越境電子商取引（EC）などの産業クラスターを形成している。

ロシア側のクラスキノとの間では9月末、道路貨物輸送を簡素化する国際道路輸送（TIR）の相互運用が始まり、両国間の物流ルートが一段と拡充された。さらに2億元（1元＝約21円）を投じ、敷地面積22万3千平方メートルに及ぶ中ロ琿春道路国際口岸の合同検査所と付属施設の建設も進んでおり、完成後は年間200万人の旅客と200万トンの貨物の通関処理が可能となる見通しだ。

琿春口岸で通関手続きを待つトラック。（１０月２日撮影、琿春＝新華社配信）

貿易の利便性を高めるさらなる取り組みも進んでいる。琿春吉電デジタル国境貿易科技サービスの姜欣（きょう・きん）董事長は、越境貿易プラットフォーム、鉄道国境貿易区、国境貿易商品加工園区の統合運営を通じ、「越境EC＋国境貿易＋現地加工」の新たなモデルづくりを進めている。

琿春北東アジア越境EC産業パークでは、特色ある食料品や生活用品、化粧品などが越境ECを通じて輸入され、手頃な価格で人気を集めている。中国の商品を海外へ販売する動きも広がっており、「値段も安く物流も速いため、海外の消費者にも好評だ」と琿春市口岸管理サービスセンターの孫居峰（そん・きょほう）主任は話す。

琿春市の発展は、吉林省が推進してきたハイレベルな対外開放の成果を象徴している。同省の昨年の貿易額は前年比5.1％増の1764億1千万元に上った。（記者/邵美蒅）