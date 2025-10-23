芥川賞作家の川上未映子さん（49）が21日、都内で行われた『ベスト・ヘア２０２５』発表・表彰式に出席。受賞した喜びを語りました。

『ベスト・ヘア２０２５』は、2025年1月〜8月までの期間でステキなヘアスタイル、輝いている著名人を、全国の加盟店のアンケートをもとに各分野から選考委員会が決定するものです。

40代部門で受賞した川上さんは、自身の髪について「髪には子供の頃からコンプレックスがあったんです。くせっ毛で太くてまとまらない髪。でも今思うとずっと一緒に生きてきた大事な一部」と話し、続けて「20年ほどずっと同じ美容師さんに髪を切ってもらっていて。ずっと私の髪を見てくれている美容師さんと一緒に受賞させていただいたような気持ちで胸がいっぱいです」と受賞した喜びを明かしました。

また、小説と髪の関係性について「キャラクターを造形するときに、その人がどういう髪形であるとか。すごく重要なんですよね。その人の額縁みたいな機能があるのかもしれません」とコメントしました。

他にも、30代はカーリング選手の本橋麻里さん（39）、50代はバイオリニストの高嶋ちさ子さん（57）、60代は俳優の萬田久子さん（67）、70代は俳優の夏木マリさん（73）が受賞しています。