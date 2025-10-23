プロ野球（NPB）ドラフト会議が23日に都内で開かれ、オイスカ浜松国際（静岡）の大橋令和内野手（18）はソフトバンクの育成4位でで指名された。

オイスカ浜松国際高に2011年の創部以来初のプロ野球選手が誕生した。ソフトバンク育成4位で大橋の名前がテレビ画面に映し出されると、歓喜に沸く仲間たちが待つ部屋へ登場。前主将の滝沢恵祐内野手（3年）から笑顔で花束を受け取り、照れくさそうに「野球をやり始めた小学校からの夢がかないました」と実感を込めた。

永井浩二監督（54）も「自分が小さい頃から思い描いていた夢を息子がかなえてくれたような思いでいっぱい」と感無量の面持ち。「支配下は未来を期待される選手だと思っています。ソフトバンクは多くの選手が育成から支配下となっている。活躍してほしい」と激励した。

身体能力が高く、走攻守そろった内野手。永井監督も入学当初から「プロになる逸材」と指導してきた。大橋は「1軍に上がって、143試合出てゴールデングラブ賞を獲れる選手になりたい」と目標を掲げた。夢の扉は開かれた。次は憧れた世界で成長していく

◇大橋 令和（おおはし・れお）2007年（平19）7月2日生まれ、静岡県焼津市出身の18歳。和田小3年から和田野球少年団で野球を始める。和田中では1番・投手で活躍。家族は母と姉。右投げ右打ち。50メートル5秒9。1メートル77、70キロ。