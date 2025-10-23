阪神にドラフト4位指名された神村学園の早瀬朔投手は指名された瞬間、少し驚いたような表情を浮かべた。「指名されてほっとした気持ちが一番あります。ここが第一歩。早く1軍のマウンドに上がれるような選手になりたい」と初々しく語った。

兵庫県丹波市で生まれ育った早瀬にとって阪神は幼いころからの憧れのチームだった。「タイガースに選んでいただいてすごくうれしい気持ちです」と意中の球団からの指名を受けて笑みを隠せなかった。

甲子園では2年春から3季連続でマウンドに上がった。185センチの長身から投げ下ろす最速151キロの直球と切れのあるスライダーが武器。高校日本代表入りし、9月のU―18ワールドカップ（W杯）では3試合に登板して防御率0・00と国際舞台でその能力を発揮した。目指すのは阪神で今季2年連続2桁勝利を挙げた才木浩人。「動画でキャッチボールを見て切れのある球を投げているのを見てすごいと思った。フォークで三振を取れるし、こういう選手になりたいと思いました」。先輩となるエースを目指す。

「大谷翔平選手と対戦したい」という大きな夢を抱く早瀬は「甲子園でまた野球ができるのがうれしい。日本を代表する投手になりたい」とタテジマの一員としての活躍を誓った。（前田泰子）