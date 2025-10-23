「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

ソフトバンクがスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手を１位指名。ＤｅＮＡと競合したが、抽選で交渉権を獲得した。

会議後、ソフトバンク・永井智浩編成育成本部長が取材に対応。佐々木の指名について「調査に関しては本当に１２球団で一番したという自負はある。その中で彼が選択してくれた時に、ウチでやってもらえるイメージがすごくついた」と経緯を説明。「何度もアメリカに行ってリーグ戦も見させてもらったし、いろんなところから情報を集めて、彼の人となりというか性格みたいなところも調査したし、そのあたりで一番とりたい選手をとれたんじゃないかな」と話した。

今ドラフトを振り返り「一番のイメージ通りにいきました」と満足感を漂わせた永井本部長。「ちょっとイメージしていなかったのが１位が抽選になったということ。入札はないんじゃないかなと思っていた。もしかすると、抽選を外れた球団は（佐々木の指名が）あるのかなとは思っていたんですけど、入札があるとは思わなかった」とＤｅＮＡとの競合になったことは、予想外だったと明かした。