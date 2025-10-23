人型ロボットによる搬送をテストする華中科技大学機械科学・工程学院の学生。（５月２９日撮影、武漢＝新華社記者／杜子璇）

【新華社北京10月23日】中国は第14次5カ年規画（2021〜25年）期間中、世界最大規模の質の高い教育体系を構築し、「人材プール」は着実に拡大を続け、強国建設を支える重要な基盤を形成している。21年以降、高等教育が社会に送り出した人材は累計5500万人に上り、就学前教育の就園率は92％に上昇。義務教育の質の基本的均衡を達成した県級行政区は2895カ所に達した。

就学前教育の無償化が段階的に進み、今年9月始まりの学期では約1200万人が対象となっている。全国の障害のある児童の義務教育段階の就学率は97％に達した。教育の公共サービスがより広く行き渡り、質も向上。教育改革と発展の成果が人々により多くの利益をもたらしている。

青海省海西モンゴル族チベット族自治州天峻県の幼稚園で、先生と一緒に体を動かす子どもたち。（２０２４年１１月１４日撮影、天峻＝新華社記者／張竜）

教育事業の発展に伴い、優れたイノベーション人材や高度専門人材が次々と輩出され、経済社会の発展を支える教育の力も着実に高まっている。

大学は21年以降、国の自然科学賞と技術発明賞の75％以上、科学技術進歩賞の55％以上を獲得。特に生命科学、量子技術、人工知能（AI）などの分野で数々の独創的な成果を上げてきた。哲学や社会科学、文化芸術の分野でも顕著な進展を遂げている。

職業技能人材も、産業のイノベーションと高度化を推進する重要な役割を果たしている。「中国製造（メイド・イン・チャイナ）」から「中国創造（クリエイテッド・イン・チャイナ）」へ向かう中、職業教育は現代産業に必要な高い素養と技能を持つ新規人材の70％以上を供給している。