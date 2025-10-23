日本維新の会の中司幹事長と国民民主党の榛葉幹事長らは２３日、国会内で会談し、ガソリン税の暫定税率廃止や所得税の非課税枠にあたる「年収の壁」の引き上げに向け、両党で協力していく方針を確認した。

国民民主は昨年１２月、自民、公明両党と暫定税率廃止と年収の壁の引き上げで３党合意した経緯がある。維新が自民との連立に加わったことを踏まえ、国民民主は４党の連携を呼びかけた。中司氏は会談後、「協力できるところは協力していく」と記者団に語った。 これに対し、維新は衆院議員定数削減への協力を要請した。国民民主は賛同を示しつつ、選挙制度改革と併せて議論すべきだと伝えた。会談には両党の国会対策委員長も同席し、今後も定期的に意見交換を行うことを申し合わせた。

一方、自民の鈴木幹事長も２３日、国会内で榛葉氏と会談し、昨年１２月の３党合意の実現を目指す方針を改めて確認した。

自民と維新は衆参両院で少数与党のため、臨時国会での補正予算案成立のためには、野党の取り込みが不可欠となっている。国民民主は過去に政府予算案に賛成したことがあり、与党には有力な連携先として期待する向きがある。