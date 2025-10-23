「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

今年も四国ＩＬｐ・徳島からＮＰＢ選手５人が誕生した。２年前は阪神２位の椎葉ら過去最多の６人が指名を受け、昨年も阪神育成１位の工藤ら４人が指名された。これで２０１３年から１３年連続でドラフト指名選手を輩出することになった。

今年はプロ球団から調査書が届いた１１選手が、徳島・藍住町の会見場でドラフト会議の中継を見守った。まず最初に篠崎国忠投手（２０）が中日から３位で指名された。支配下指名は篠崎一人だけだったが、育成ドラフトに入ると、広島２位に岸本大希内野手（２３）、ロッテ２位に高橋快秀投手（１９）、西武３位に斎藤佳紳投手（２２）、同７位に安藤銀杜投手（２２）と立て続けに４人の名前が呼ばれ、会見場が歓喜に沸いた。

大洋、日本ハムでプレーした岡本哲司監督（６４）は「チームの方向性として、ドラフトに指名される選手をつくっていく方針でやっている。もちろん試合に勝つことは大切だけど、チームが強くてもドラフトにかかる選手が出てこないと意味がない。だから勝つための用兵はしない。いい野球をすることで、ドラフトにかかる選手を磨いていく」と説明。毎年、ＮＰＢ選手が誕生することで「徳島に行けば、プロになれるかもしれないという理由で、毎年いい選手が入ってくれる」と好循環に手応えを示した。