「簡単じゃないから勝ったら嬉しい」。半年間で立ち位置を変えたDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)がU-17W杯で世界のFWを止める
この半年間で大きく変えてきた立ち位置。190cm、79kgの大型DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)が「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」(11月3日〜27日) で世界のFWを封じ込む。
元砂は国内最終合宿2日目となった23日、ポジション練習では声を発してDFラインを統率。そして、浮き球の対応では高打点のヘッドを見せていた。「最近はずっと(鹿島の)トップでやっていて、それが自分の成長というか、自信に繋がっていると思います」。高校1年生だった昨年から約7kg増量。身体を大きくなり、強敵相手に競り負けなくなってきている。
「高1の時とかは全然当たり負けして吹っ飛ばされる時とか時々あったんですけど、最近はトップの相手でもやれる部分も増えて、吹っ飛ばされることはなくなってきました。体重が増えてシンプルに当たり負けしなくなりました」。その強さを国際試合でも発揮することができている。
元砂は8月末からのフランス遠征でリモージュ国際大会に出場し、ポルトガル戦(1-0)とフランス戦(1-1)で先発フル出場。「最初、ポルトガル戦で1-0。最初点取って、後半ずっと押し込まれていて、自分的にもここで点取られるかなって思ったんですけど、何とか耐えることができました。あと、自分が出たのはフランス戦。前半、めちゃくちゃ自分的には良いプレーができて、チームとしても、『もう、絶対優勝する』っていう気持ちでできて、ヨーロッパの強いチームがいる中で優勝できて、やっぱり自信に繋がりました」。個人としては、以前に比べて1対1で負けなくなったことを実感した。
「これまで強いヨーロッパのチームとやった時に、1対1で勝ったり、負ける時もあったんですけど、全然勝てるようになって。声出すとかもよりできるようになりました」。まだまだ自分よりも強いFWはいる。それでも確実に勝つ割合が増加。そのDFは守りの要の期待を受けて、U-17ワールドカップを迎えようとしている。
追加招集されて臨んだU17アジアカップ(4月)のグループステージは出番無し。2009年の早生まれでU-16世代のDFは、まだ絶対的な信頼を勝ち取ることができていなかった。それでも、U-17ワールドカップ出場権獲得後の準々決勝で初めて出番が訪れると、ビルドアップ含めて攻守両面で力を発揮。手応えだけでなく、ロングボール対応など課題があったこと、チームも敗れたことで悔しさを持って帰ってきた。それが成長へのエネルギーに。「全然試合に出れてなかったんで、そういう気持ちをバネにしてできた部分が今に繋がっていると思います」と明かした。
U-17ワールドカップは今月17日の発表時点でメンバー入り。「今回は最初から選ばれたし、やっぱりスタメンで出れるような立ち位置にいると思うんで、スタメンで出れるように、アジアカップでは1試合しか出れなかったですけど、全試合絡めるようにしたいと思います。やっぱり足の長さを活かした守備とか、ヘディングとかももちろんそうなんですけど、声出すとことか色々チャレンジして、このワールドカップで成長できるように。自分の成長ができるようなプレーというか、自分のプレーをしたい」と意気込んでいる。
グループステージからモロッコ、ポルトガルという強豪と対戦。勝ち上がることは簡単なことではない。それでも、元砂は「ワールドカップで勝つってことは簡単じゃないと思うんですけど、やっぱり簡単じゃないから勝ったら嬉しいというか、そういうものがあると思うんで、勝利できるように頑張りたいです」と誓う。これまで失点の多さを指摘されてきたチームも、フランス遠征の3試合全てで目標の1試合1失点以内。それをU-17ワールドカップでも継続する。
元砂はすでに、J1でベンチ入りも経験。関西から送り出してくれた家族や鹿島のためにも戦う意気込みだ。「やっぱりずっとお母さんとかお父さんも応援してくれてるんで、めっちゃ感謝してるんで、その感謝の気持ちをプレーとかで、返せるようにしたいです。(また、)アントラーズの一員としてやっぱりサポーターとかも応援してくれてると思うんで、不甲斐ない結果じゃなくて、日本にいい結果を届けられるようにしたいです」。そのためにも自分は日本の守りの要という責任感を持って戦い、世界のFWを止めて勝つ。
(取材・文 吉田太郎)
元砂は国内最終合宿2日目となった23日、ポジション練習では声を発してDFラインを統率。そして、浮き球の対応では高打点のヘッドを見せていた。「最近はずっと(鹿島の)トップでやっていて、それが自分の成長というか、自信に繋がっていると思います」。高校1年生だった昨年から約7kg増量。身体を大きくなり、強敵相手に競り負けなくなってきている。
元砂は8月末からのフランス遠征でリモージュ国際大会に出場し、ポルトガル戦(1-0)とフランス戦(1-1)で先発フル出場。「最初、ポルトガル戦で1-0。最初点取って、後半ずっと押し込まれていて、自分的にもここで点取られるかなって思ったんですけど、何とか耐えることができました。あと、自分が出たのはフランス戦。前半、めちゃくちゃ自分的には良いプレーができて、チームとしても、『もう、絶対優勝する』っていう気持ちでできて、ヨーロッパの強いチームがいる中で優勝できて、やっぱり自信に繋がりました」。個人としては、以前に比べて1対1で負けなくなったことを実感した。
「これまで強いヨーロッパのチームとやった時に、1対1で勝ったり、負ける時もあったんですけど、全然勝てるようになって。声出すとかもよりできるようになりました」。まだまだ自分よりも強いFWはいる。それでも確実に勝つ割合が増加。そのDFは守りの要の期待を受けて、U-17ワールドカップを迎えようとしている。
追加招集されて臨んだU17アジアカップ(4月)のグループステージは出番無し。2009年の早生まれでU-16世代のDFは、まだ絶対的な信頼を勝ち取ることができていなかった。それでも、U-17ワールドカップ出場権獲得後の準々決勝で初めて出番が訪れると、ビルドアップ含めて攻守両面で力を発揮。手応えだけでなく、ロングボール対応など課題があったこと、チームも敗れたことで悔しさを持って帰ってきた。それが成長へのエネルギーに。「全然試合に出れてなかったんで、そういう気持ちをバネにしてできた部分が今に繋がっていると思います」と明かした。
U-17ワールドカップは今月17日の発表時点でメンバー入り。「今回は最初から選ばれたし、やっぱりスタメンで出れるような立ち位置にいると思うんで、スタメンで出れるように、アジアカップでは1試合しか出れなかったですけど、全試合絡めるようにしたいと思います。やっぱり足の長さを活かした守備とか、ヘディングとかももちろんそうなんですけど、声出すとことか色々チャレンジして、このワールドカップで成長できるように。自分の成長ができるようなプレーというか、自分のプレーをしたい」と意気込んでいる。
グループステージからモロッコ、ポルトガルという強豪と対戦。勝ち上がることは簡単なことではない。それでも、元砂は「ワールドカップで勝つってことは簡単じゃないと思うんですけど、やっぱり簡単じゃないから勝ったら嬉しいというか、そういうものがあると思うんで、勝利できるように頑張りたいです」と誓う。これまで失点の多さを指摘されてきたチームも、フランス遠征の3試合全てで目標の1試合1失点以内。それをU-17ワールドカップでも継続する。
元砂はすでに、J1でベンチ入りも経験。関西から送り出してくれた家族や鹿島のためにも戦う意気込みだ。「やっぱりずっとお母さんとかお父さんも応援してくれてるんで、めっちゃ感謝してるんで、その感謝の気持ちをプレーとかで、返せるようにしたいです。(また、)アントラーズの一員としてやっぱりサポーターとかも応援してくれてると思うんで、不甲斐ない結果じゃなくて、日本にいい結果を届けられるようにしたいです」。そのためにも自分は日本の守りの要という責任感を持って戦い、世界のFWを止めて勝つ。
(取材・文 吉田太郎)