±ÊÀ¥Î÷¤¬¶âÈ±¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¼Ð¤áÊ¬¤±¥Ø¥¢¤Ç¾åÉÊ¤Ë¥Ç¥£¥ªー¥ë¥°¥í¥¹¤òÅÉ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¡ª¡Ö¤×¤ë¤×¤ë¥ê¥Ã¥×¤âÈ±·¿¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Öµ¤ÉÊÉº¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£2025Ç¯¥Ç¥£¥ªー¥ë¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿±ÊÀ¥
¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¥Ç¥£¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー①～③
King ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¤¬¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶ー¤Ç¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±ÊÀ¥¤Ï10·î31Æü¤«¤éÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¥Ç¥£¥ªー¥ë¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤¬³ÆÇÞÂÎ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±ÊÀ¥¤Ï¶âÈ±¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¼Ð¤áÊ¬¤±¥Ø¥¢¤Ë¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Î¥ê¥Ã¥×¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡È¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¡É¤òÅú¤¨¡¢¥ê¥Ã¥×¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶ー¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿°¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¤³¤í¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤×¤ë¤×¤ë¥ê¥Ã¥×¤âÈ±·¿¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Öµ¤ÉÊÉº¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£