ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µºÝÎ©¤Ä¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Öº£Æü¤Ï¥Þー¥¯¡õ¥í¥Ê¤Î»£±Æ¤ò¡£¡×
¢£ÌÚÂ¼¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¡ØMARK ¡õ LONA¡Ù¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢»Ñ¡¿¥´¥ë¥ÕÎý½¬Ãæ¤Î»Ñ①～②
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬Instagram¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¥Þー¥¯¡õ¥í¥Ê¤Î»£±Æ¤ò¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¡～¡ª¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡£Âç¤¤Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²£¤ò¸þ¤¤¤¿Á´¿È¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï2018Ç¯¤«¤é¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¤Î¡ØMARK ¡õ LONA¡Ê¥Þー¥¯¡õ¥í¥Ê¡Ë¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¤Ç¤Ï¥´¥ë¥Õ¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£