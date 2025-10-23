お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が23日放送の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後8・00）に出演。妻の好きなところを明かした。

番組の人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!」にゲスト出演したハライチ。今回は「危険!超・超高額メニューはどれ!?ドボンゴチ」と題して、海鮮イタリアンのお店で行われた。

23年に当時19歳だったタレント・奥森皐月との結婚を発表した岩井。ゴチメンバーの増田貴久から「奥さんの好きなところは?」と質問されると「何でも笑ってくれる」と答えた。

また「奥さんに対してボケちゃう」と明かすと、相方・澤部佑から「何でしたっけ?家のボケ」と振られた。岩井は「奥さんの方が準備長いんで。どこか出かけるってなった時も、俺が1階で準備してて（妻は）2階で化粧とかしてる時に“こっち準備出来てるから出ちゃうよー”って言って。“待って待って”って準備終えて来るじゃないですか。そうすると俺がすっぽんぽんで立ってる」と明かしてゴチメンバーらを爆笑させた。

このボケに対して妻からは「“全然（準備）出来てないじゃん!”って。めちゃくちゃ笑ってツッコんでくれる」と、岩井は幸せそうな笑みを浮かべた。