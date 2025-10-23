BE:FIRST¡¢²èÎÏNo.1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¸å¤ÎÌÜÉ¸¤âÌÀ¤«¤¹
¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤¬¡¢µðÂç¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¡¼¥ÈÀ©ºî¤ËÄ©Àï¤·¤¿WEBCM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢°ìÈÖ²èÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BE:FIRST¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥ê¡¼¥Ð¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎWEBCM¤Ç¤¹¡£¿·¶Ê¡ØSecret Garden¡Ù¤«¤é¡ÈÄí¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î¿§¤ä²èºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¢¡¼¥È¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¾ð¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RYUHEI¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤Ï»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤êÂç¤¤Ê°ìËç¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿§¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢BE:FIRST¤Î¸ÄÀ¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£MANATO¡¢LEO¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡Ä¡©¡×
WEBCM¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È°ìÈÖ²èÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤òÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢LEO¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ÈJUNON ¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬¡¢2É¼¤º¤Ä³ÍÆÀ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÇNo.1¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿LEO¤µ¤ó¤¬¡È²èÎÏ No.1¡É¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
LEO¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿MANATO¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡Ä¡©¡×¤È¤È¤Ü¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡¡ÅÉ¤ë¿·¤·¤¤ÊýË¡¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢LEO¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ»Ë¡¤ò¡Ê¸«¤Ä¤±¤¿¡Ë¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅÉ¤êÊý¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢MANATO¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò¤¨¤é¤¯ËÜ¿Í¡ÊLEO¡Ë¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºLEO¤µ¤ó¤¬¡Ö¡È¤¨¤é¤¯¡É¤Ï¤ä¤á¤Æ¡©¡¡ÊÝ¸î¼ÔÌÜÀþ¤Ê¤Î¤è¡¢¤½¤Î¥³¥á¥ó¥È¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢MANATO¤µ¤ó¤¬¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢LEO ¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ò²èÎÏNo.1¤ËÁª¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¡£¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë°ìÈÖ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£JUNON¤¬¸ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¤½¤³¤Ç²òÊü¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
¤Þ¤¿¡¢7·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿BE:FIRST¡£¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿JUNON ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÆüËÜ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¡¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃ±ÆÈ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç²òÊü¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£