「会いたい」と男性の心を揺さぶる。駆け引き上手な女性になるLINEテク
「彼と会いたい…」という気持ちを素直に伝えるのは少し恥ずかしいという女性は少なくないもの。
だからこそ、男性の「会いたい欲」を上手に刺激していきましょう。
そこで今回は、駆け引き上手な女性になるLINEテクを紹介します。
「寂しい」のひと言で男心を揺さぶる
「最近、会えてなくて寂しい」というさりげない一言が、意外な効果を生むことをご存知ですか？
男性は好きな女性からの“寂しい”というメッセージに、とても敏感に反応するもの。
たった１枚の写真が男性の心境を変える
楽しそうな表情の写真には、不思議な魅力があり、日常のワンシーンを切り取ったような自然な１枚は男性の想像力を刺激するもの。
「カフェでこんなスイーツ見つけたよ♪」「今日の夕焼けがキレイだった！」
そんな他愛ない出来事をあなたの笑顔の写真を添えて送るだけで、男性は「一緒にいたら、もっと楽しかったかも」と感じるはずです。
好きな男性にLINEする際に大切なのは、押しつけがましくならないこと。
「会いたい」という気持ちを、直接的な言葉ではなく、雰囲気で伝えていくのがポイントです。
たとえば、「この前行ったカフェ、また行きたいな」「休日の予定、まだ決めてないんだ」など男性の想像力を刺激する言葉選びで、自然な形でデートのきっかけを作ってみてくださいね。
