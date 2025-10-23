なぜ“既婚男性”ばかりにモテる？不倫を引き寄せる女性の「共通点」
「なぜか言い寄ってくる男性はいつも既婚者」というパターンにハマっていませんか？実はそんな“既婚男性に好かれやすい女性”には明確な共通点があるんです。そこで今回は、その“無自覚なモテ要素”について解説します。
聞き上手で「癒し」を与えすぎる
既婚男性は、家庭ではなかなか素直に弱音を吐けないことも多いもの。そんな中で、「うん、わかるよ」と共感してくれ女性がが表れると、一気に心の距離を詰めていこうとします。“優しく聞く姿勢”は魅力的ですが、過度に受け止めすぎると「癒し＝恋」と誤解されやすいのです。
スキが多く、守ってあげたくなる
完璧な女性より、どこか抜けていて守ってあげたくなる女性に男性は惹かれます。特に既婚男性は“刺激よりも安心感”を求める傾向があり、強がりながらも素直な一面を見せる女性に心を奪われやすいのです。ただしその“スキ”は、狙う男性にとっては「口説きやすいサイン」にもなりがちなので、意識的に“線引き”をしておきましょう。
自己犠牲的な優しさで「尽くしすぎる」
「相手を支えたい」「嫌われたくない」と、つい相手中心に動いてしまう女性も要注意。連絡が来たらすぐ返す、会いたいと言われたらどんな状況でも応じるなど、そんな無意識の“優しさ”は既婚男性にとって、とても都合がいいのです。恋は対等であってこそ。尽くすよりも“自分を大切にする恋”を選びましょう。
既婚男性ばかりにモテる女性は、実は愛情深く、人を信じる力がある人。だからこそ、自分の幸せを守るための“境界線”をきちんと設定しておいてくださいね。
