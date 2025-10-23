『オシャレ × 体型カバー』両立！【ハニーズ】40・50代に似合う「上品トップス」

気になる部分を隠しつつ、おしゃれを楽しみたい。そんなミドル世代におすすめしたいのは、【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のトップス。ゆったりシルエットや長めの着丈、ペプラムシルエットで体型カバーできそう。シャーリングデザインやレイヤード風デザインで、上品な華やかさもプラスできるトップスは、大人コーデの一軍になるかも。

体型カバーもバッチリ！ 上品に華やぐシャーリングシャツ

【GLACIER lusso】「シャーリングシャツ」\3,980（税込）

シャーリングを施したデザインが上品な華やかさを演出。ボタンを隠した比翼仕立てできちんと見えしそうなシャツは、オンにもオフにも幅広いシーンに活躍しそう。ゆったり着られそうなシルエットとヒップまで隠れるくらいの長めの着丈で、気になる部分もまるっとカバーできそうです。

細見え効果も期待できるリブニット

【GLACIER lusso】「変則リブニット」\3,980（税込）

リブの間隔を変化させた変則編みが特徴。視覚効果で細見えを狙えるセーター。スッキリと着こなせそうなので、ジャケットやコートのインナーとしても活躍しそう。ボリュームのあるボトムスを合わせれば、メリハリのきいたスタイルアップコーデも簡単に完成しそう。洗濯機で洗える「ウォッシャブル」機能付きで、お手入れがしやすそうなのも魅力的。

エレガントな着こなしを楽しめるペプラムブラウス

【GLACIER lusso】「ペプラムギャザーブラウス」\4,980（税込）

ウエストに切り替えを入れたペプラムシルエットで、メリハリをつけながら気になる部分をおしゃれにカバーできそうなのが魅力。たっぷりのギャザーととろみ感のある素材、ゴールドカラーのボタンもアクセントになり、エレガントな着こなしに。バンドカラーで顔まわりもスッキリ見えそうです。

迷わずコーデが完成するレイヤード風デザイン

【GLACIER lusso】「シアー切替トップス」\2,980（税込）

なめらかな表面感の綿混ポンチ素材が特徴。スウェット感覚で着られそうなのに、上品な雰囲気をまとえそうなのが魅力。裾部分のシアー切り替えデザインが、気になる部分をふんわりカバーしながら、おしゃれ見えもサポートします。一枚でレイヤード風コーデを楽しめるため、服装選びに迷ったときも頼りになりそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i