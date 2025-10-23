スマートフォン向けアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の正式サービス開始1周年を記念し、「『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリー」が10月30日から12月21日まで実施される。

『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリー：

https://www.metro-rally.pokemontcgpocket.com/?utm_source=qrcord&utm_medium=pamphlet&utm_campaign=tokyometro

参加方法は特設サイトまたはポスターの参加用QRコードをスマートフォンで読み込み、ニックネームとパスワードを入力して登録する。対象となる全30駅のポスター設置箇所でQRコードを読み込むと、駅ごとに異なるデザインのデジタルスタンプを獲得できる。

スタンプは順不同で取得可能。5個集めるごとにスマホ向け『ポケポケ』オリジナル壁紙（全6種）がプレゼントされる。全30駅達成でWチャンス賞に応募でき、専用フォームからアンケートに回答すると抽選で50名に『ポケポケ』オリジナルパスケースもプレゼントされる。応募締切は12月21日23時59分で、1人1回限り。

タイトル概要

タイトル：『Pokémon Trading Card Game Pocket』

配信日：2024年10月30日（水）

販売価格：基本プレイ無料 ※一部アイテム課金あり

販売形態：ダウンロード専用

販売：株式会社ポケモン

開発：株式会社クリーチャーズ・株式会社ディー・エヌ・エー

対応OS：iOS／Android

ジャンル：カード

対応言語：日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ブラジリアンポルトガル語・韓国語・中国語（繁体字）

(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

