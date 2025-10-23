【北京＝照沼亮介】中国共産党の重要会議・第２０期中央委員会第４回総会（４中総会）が２３日、２０２６〜３０年の経済政策を方向づける第１５次５か年計画の基本方針を採択し、閉幕した。

国営新華社通信が伝えた声明では、３５年までに「総合的な国力と国際的影響力を大幅に高める」との方針を示した。習近平（シージンピン）総書記（国家主席）の長期政権への布石とみられる。

新たな５か年計画では、米国との対立を念頭に科学技術の「自立自強」の水準を引き上げると声明で宣言。習氏が提唱する「新たな質の生産力」を５か年計画に初めて盛り込む方針を示し、人工知能（ＡＩ）などのハイテク産業の振興を加速する構えを明確にした。長期化する内需低迷には「消費を力強く振興」して対処するとした。

３５年までの方針として、科学技術や国防の実力を大幅に高めるとも明記した。習政権は、３５年までに１人あたりの国内総生産（ＧＤＰ）を「中等先進国の水準」にするとの目標を掲げてきた。新たな５か年計画は、来年３月の全国人民代表大会（国会）での採択を経て正式決定される。

汚職事件で空席となった党中央軍事委員会の副主席には、同委員の張昇民（ジャンションミン）氏が昇格した。軍幹部や元閣僚ら党中央委員と中央委員候補の計１４人を党籍剥奪（はくだつ）処分とすることも正式に決まり、異例の規模となった。