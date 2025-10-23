¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÃË¤Îµ¤ÉÕ¤¡×¤¬ÏÃÂê¡£¡È¾¼ÏÂÇ¾¡É¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¤¿¤Á
¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÏÃÂê¤À¡£¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥ê¥º¥à´¶¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡Öµ¤ÉÕ¤¡×¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×²÷´¶¤¬¤¢¤ë¡£
½¾Íè¤ÎÃË½÷¤ÎÌò³ä¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾¼ÏÂÇ¾¡×¤ÎÃË¤È¡¢ÃË¥¦¥±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£¼´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎÁÍý¡×¤À¡£
Èà½÷¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÁÍý¤Ë¡¢¤Ä¤¤¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÃã¿§¤¤¤è¤Í¡£ºÌ¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤ò¾·¤¤¤ÆÁ°Æü¤«¤é»Å¹þ¤ó¤À¤ª¤Ç¤ó¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤Ê¤ó¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÎÁÄâ¤Î¤ª¤Ç¤ó¤Ë¤ÏÉé¤±¤ë¤±¤É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ²æ¤¬¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤³¤«¤éÈà¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤Ï¤¢¤ë¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤â¤«¤«¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤¢¤é¤æ¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÇÝ¤ï¤ì¤¿¡Ö¿Æ¤ä³Ø¹»¤ä¼Ò²ñ¤äÍ§Ã£¤«¤é¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×²ÁÃÍ´Ñ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤Éºî¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È·Ú¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÁê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃÎ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÇ§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¡Ê44ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¤È13ºÐ¡¢9ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÃç¤Î¤¤¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ùæ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬ÀèÆü¡¢Èà½÷¤Î¿ÆÍ§¤¬Î¥º§¤·¤¿¡£É×¤â¿ÆÍ§¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÉ×¤¬¿ÆÍ§¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ï»ä¡¢ÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï»ä¤¬ÀÎ¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤È¤¤â¡¢Âç¹¥¤¤ÊÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£É×¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆÈ¿È»þÂå¡¢ºÊ»Ò»ý¤Á¤ÎÃËÀ¤Ë¼ê¤Ò¤É¤¯¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢Èà½÷¡¢Èà¤Î²ñ¼Ò¤ËÅÜÌÄ¤ê¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»ä¤¬º£¡¢¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¤Î¤ª¤«¤²¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÈà½÷¤¬Î¥º§¤·¤¿¤È¤¡¢É×¤Ï¡ØÀ³Ê°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¡Øµ¤¤¬¶¯¤¤¤â¤ó¤Ê¤¢¡¢¤¢¤ì¤¸¤ãÉ×¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ¡£Î¥º§¤·¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤ÎÉ×¤Î½÷À´Ø·¸¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤¬¸¶°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤ÎÉ×¤Ï½÷ÊÊ¤¬°¤¯¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤â¥»¥¯¥Ï¥é¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢Î¥º§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç½÷À¤¬°¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ×¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡¢½÷¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£½÷¤ÏÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¡£Àª¤¤¤Ç¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤ï¤á¤¤¤¿¤Î¤ÇÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Ãæ³Ø1Ç¯¤ÎÌ¼¤¬¡¢¡Ø¤³¤ÎÁ°¡¢»ä¤¬¥Æ¥¹¥È¤Ç¥¯¥é¥¹¤Ç1ÈÖ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï½÷¤Î»Ò¤¬ÊÙ¶¯¤Ç¤¤Æ¤â¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¡¢»ä¡¢¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»ä¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
À®ÀÓ¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ËÜ¿Í¤¬ÅØÎÏ¤·¤¿·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¤Ï¥à¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ðº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»þ¡¹É×¤Î¸À¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤ò²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Ùæ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤«¤é¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÈà½÷¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤Û¤Ü3Æü´Ö¡¢»ä¤âÌ¼¤âÉ×¤È¤Ï¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÉ×¤òµö¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°ìÀ¸¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¢¤ëÆü¡¢É×¤¬¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Ï¤´¤á¤ó¡×¤È¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤ò¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤¿¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö½÷»Ò¤É¤â¤ÏÃË¤¬¼é¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥ª¥ì¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤±¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ×¤ÏÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤¿¡£ÃË¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¥¨¥é¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉ×¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
²¿¤â¤«¤â¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ×¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¼«Ê¬¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¡£
Á°¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£¤ÏÉ×¤Ë²¿¤«Íê¤Þ¤ì¤Æ¤â¡Öº£¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯É÷ÄÌ¤·¤¬¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ë¤â²È»ö¤òÍê¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø°¤¤¡£º£Æü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤½¤ì¤ÏÌÀÆü¤ä¤ë¡£¤´¤á¤ó¡Ù¤ÈÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸ÊÖ»ö¤Ç¤´¤Þ¤«¤»¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤æ¤ë¤æ¤ë¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È»×¤¨¤ÐÊÑ¤ï¤ì¤ë¡£¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î³Î¿®¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
