プチプラなアイテムが続々...！モテ女子たち直伝の「秋っぽハンサムコーデ」3選
おしゃれな女のコたちは、どんな服で彼を沼らせるの？そこでイマドキガールの実際に彼から褒められたコーデを調査！今回は、たまにハンサムなのがギャップ萌えする「ジャケット」を生かしたコーデをご紹介します。この秋はスタイリッシュな装いで、気になる彼をドキッとさせちゃお♡
ジャケット
たまにハンサムなのがギャップ萌え♡
「背伸びしたきちんと感が可愛い！」 とスタイリッシュなジャケットがランクイン。少しKトラッドな着こなしにするのが正解。
Check! 岡本亜莉咲さん（成城大学4年）
秋らしいコックリブラウンを差し色に♡
「ジャケットは、FREE'S MARTで約7,000円。レーストップス×プリーツスカートで甘さをプラスして、コンサバすぎないバランスに。
白ジャケットにすることで、きちんと感がありながらも爽やかな印象を作れます」
Check! さくらさん（日本大学4年）
儚げチュールでNOTコンサバ
「ジャケットはBLONDEYというブランドで約8,000円。ショート丈なので、脚長にスタイルが盛れる！
オフィスカジュアルに見えないよう、SHEINで購入した約1,600円のトップスをIN。チュール素材でガーリーな甘さをプラスしました」
Instagram：@sakuraara__9
撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈