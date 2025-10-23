プチプラなアイテムが続々...！モテ女子たち直伝の「秋っぽハンサムコーデ」3選

「背伸びしたきちんと感が可愛い！」 とスタイリッシュなジャケットがランクイン。少しKトラッドな着こなしにするのが正解。

Check! 岡本亜莉咲さん（成城大学4年）

秋らしいコックリブラウンを差し色に♡

「ジャケットは、FREE'S MARTで約7,000円。レーストップス×プリーツスカートで甘さをプラスして、コンサバすぎないバランスに。

白ジャケットにすることで、きちんと感がありながらも爽やかな印象を作れます」

Instagram：@arisa__okamoto