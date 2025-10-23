泉質がいいと思う「滋賀県の温泉地」ランキング！ 2位「信楽温泉」、圧倒的1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、「泉質がいいと思う滋賀県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「アルカリ泉で適度なぬるぬる感があり、泉質が良いと感じるため」（50代男性／三重県）、「一度行ったことあって、すごく良かった印象でもう1回行きたいから」（20代女性／福岡県）、「焼き物をやってる地域って水もきれいなイメージがある」（40代女性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「アルカリ性が強い温泉は、古い角質や皮脂を乳化させて洗い流すクレンジング作用に優れており、入浴後の肌がツルツル、スベスベになると評判だから」（40代女性／福井県）、「いつか行ってみたいと思っている温泉の一つです。ガイドブックで見たことがあり、とても気持ちよさそうで入りたいと思いました」（20代男性／埼玉県）、「pH値9.0の高いアルカリ性単純温泉で、入浴後に肌がなめらかになる「美肌の湯」として有名」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
