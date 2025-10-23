¡Ö¤¨¡ª¡©ÉþÃå¤Æ¤Ê¤¤...¡ª¡©¡×¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤Ï10·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤É¤ó¤Ê°áÁõ¡©¡ª¡×¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»Ñ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö°áÁõ¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡¼¡×¡ÖºÇ½é¸«¤¿»þÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡×¡Ö¤¯¤¦¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡¤³¤Î°áÁõ¸«¤Æ²þ¤á¤ÆÁé¤»¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê°áÁõ¡©¡ª¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö1ÆüÌÜÀµÌÌ¥¹¥¿¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¡¢¤¨¡ª¡©ÉþÃå¤Æ¤Ê¤¤...¡ª¡©¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¾Ð¡¡42ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡ÖºÇ½é¸«¤¿»þÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡×¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖDe-CODE tour 2025!!¡¡Åìµþ¸ø±é¡ª¡ª£²£µ¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤ó¤³³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ç¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤âÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡ª¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ß¤¿¤¢¤Ê¤¿¡ªÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢È©¤ÎÏª½Ð¤¬Â¿¤¤´ñÈ´¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§µ¤¤È³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿»Ñ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤âÈäÏª4Æü¤Ë¤Ï¡ÖDE-CODE TOUR2025¡ª¡ª¡ª2½µ´Ö¸å¤Îº£Æü¡ª18Æü¤Ï¡¢Åìµþ¸ø±é½éÆü¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¸öÅÄ¤µ¤ó¡£¾æ¤ÎÃ»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
