「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

日本ハム・木田優夫ＧＭ代行が取材に対応し、今ドラフトを「９８点」と総括した。

１巡目の指名で、まず創価大・立石を３球団競合で逃すと、さらに仙台大・平川も広島と競合して交渉権獲得はならず。新庄監督に続いて自身も当たりくじを引けず「２回外したんで。監督とオレ、１点ずつマイナスで」と笑いを誘いつつ「くじで縁がなかった選手はいたけど、評価して来てほしい選手をしっかり指名できた。いいドラフトだった」と、点数の根拠を語った。

１位では明大の最速１５５キロ右腕・大川を指名した一方、育成も含めた７選手のうち野手が５人を占めた。木田氏は「去年のドラフトはピッチャーを多めにとっていた。年齢層的にもいろいろ考えて。あとは能力とかを見て、その都度判断して優先しようと思ったら、今年は野手が多かった」と説明した。

２位では大阪学院大のエドポロ・ケイン外野手を指名し「もともと身体能力のある選手が今年、野球をやる面で成長をしっかり見せてくれた」と評価。チームの外野手には万波、水谷らが名を連ねる中、１９０センチ、１０１キロの長距離砲に「早いうちにウチのレギュラー陣と争ってくれるんじゃないかな」と期待した。