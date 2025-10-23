【ATEEZ】日本ツアーを完走！ファンへの“愛”を日本語で届けた感動の埼玉公演・最終日レポ

韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZが、ワールドツアーの日本公演「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN」を完走。9月13日のさいたまスーパーアリーナを皮切りに、兵庫・GLION ARENA KOBEまで全7公演が開催され、約1年7ヶ月ぶりの日本単独ツアーとなりました。ATEEZは「Coachella Valley Music and Arts Festival」への出演や、米ビルボードチャートでの快挙を次々と達成し、世界的アーティストとしてさらなる進化を遂げています。そんな勢いを携えて迎えた日本ツアーのなかから、さいたまスーパーアリーナ3DAYS最終日の模様をお届けします。

生バンドとの融合でさらに深化したATEEZサウンドで幕開け

ステージの巨大LEDに映し出された真紅のオペラカーテンが開くと、重厚なオープニング映像から生バンド演奏がスタート。ATEEZは日本ツアーで初めて生バンドを導入し、サウンドの深みと迫力が格段に増しました。 バーガンディのサテン衣装をまとった8人が登場すると、会場は歓声と赤いライトで包まれます。オープニングの「BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)」では、MINGIとSANが「Make some noise!」と煽り、JONGHOが力強いシャウトで応えるなど、冒頭から圧巻の熱量。 続く「Fireworks (I'm The One)」では炎の演出とともに、HONGJOONGのラップが火を吹くように響き渡り、会場のボルテージは早くも最高潮に。

個性と表現が輝くソロステージ

中盤からは、ATEEZの魅力を一人ひとりの個性で描くソロステージへ。 YUNHOは、白黒のモニターに映るシルエットから登場。「Slide to me」では、長身を活かしたしなやかな動きと大人の色気を放ちます。 続くSEONGHWAは、赤の蛇革ジャケット姿で現れ、「Skin」を妖艶に表現。 赤いライダースジャケットを脱ぎ捨て、シルバーチェーンの衣装で踊る姿は、まるで蛇が脱皮する瞬間のような美しさでした。苦悩と解放を同時に描くようなダンスと表情に、会場から悲鳴にも似た歓声が起こりました。 YEOSANGは雪景色のなかに佇むような照明演出で「Legacy」を披露。真っ白な髪と儚げな表情で“孤独な放浪者”を演じ、幻想的なステージを完成させました。 そして、JONGHOは日本語曲をアカペラで歌い上げ、圧倒的な歌唱力を証明。 WOOYOUNGの「Sagittarius」では星座をテーマにした演出でATINY（ATEEZのファンダム名）に感謝を届けるなど、それぞれが自分だけの“Fantasy”を形にします。 後半ではSANが黒のTシャツ姿で登場し、「Creep」でセクシーかつ繊細に表現。会場は歓声に包まれました。 HONGJOONGのDJプレイを含む「NO1」では、会場全体が巨大なクラブに。 続くMINGIの「AUTOBAHN」「ROAR」では、ステージ上の彼も客席のATINYも、まるで我を忘れたように熱狂の渦へ。MINGIが全力で花道を駆け抜け、叫び、その圧倒的なエネルギーに引き込まれると同時に、会場全体が興奮の渦に包まれました。

炎のパフォーマンスから笑顔の乾杯へ

後半は、ATEEZらしいドラマティックな展開へ。YEOSANGの発煙筒が赤く灯ると、会場は一瞬にして戦場へ。「Guerrilla」では、火花と炎が飛び交うなか、まるで魂をぶつけあうような迫力のステージが繰り広げられます。 「Lemon Drop」ではMINGIの「お酒、好きですか？」の一言から乾杯のシーンがスタート。メンバーがカメラに向かって愛嬌を披露し、ペンライトがライティングのように光る光景はまさに幻想的。 続く「Shaboom」では、“二次会”のようにリラックスした空気感のなかで笑顔があふれ、ATINYとの距離をぐっと縮めました。

圧巻のクライマックス――ATEEZが描く“Fantasy”の終幕

そして、本公演の2日後に発売されたJAPAN 2ND FULL ALBUM『Ashes to Light』のタイトル曲「Ash」を披露。 続いて、スローなビートに重なるバイオリンの音色が幻想的に響く「Ice On My Teeth」へ。ラストスパートに向けて、ATINYたちも全身でリズムを刻み、この日いちばんの熱い掛け声が会場を包み込みました。 ギターソロが高らかに響くと、ラストナンバー「In Your Fantasy」へ。 これまでのATEEZをすべて昇華したような圧倒的なパフォーマンスとともに、「僕たちのFantasyは、君たちのなかにある」――そんな余韻を残し、2時間45分に及ぶステージを締めくくりました。

日本語で届けた“ありがとう”、ATINYに贈る感動のアンコール

アンコールでは日本のATINYのために作ったというATEEZメドレーで、「Say My Name」「THANXX」「WORK」「멋(The Real)」など、ATINYと一緒に盛り上がれる楽曲を披露。 メンバーはATINYと目線を交わしながらステージを駆け回りました。 最後のMCでは、メンバー全員がそれぞれ感謝の気持ちを伝え、会場はあたたかい感動に包まれました。 どのメンバーも通訳を介さず、自分の言葉を日本語で伝える姿が印象的でした。 MINGI「みなさん！楽しかったですか？本当に楽しかったですか？今日が最後ですよ。たくさん来てくれて心が本当にうれしいです。ありがとうございます。また会いましょう。愛してるよ！最後に…俺の女！大好きだ」 JONGHO「ATINY楽しかったですか？今日もATINYが僕たちに可愛いとかかっこいいとか言ってくれましたよね。昨日も今日も僕を応援してくれるATINYを見ていると可愛いって思います！ MINGI「めっちゃ喋るじゃん」 JONGHO「ATINYの魅力がいっぱいです！そしてATINYの魅力のおかげで幸せでした。ありがとうございます。ATINY、大好きジョン」 WOOYOUNG「こんばんは、ATINY〜！今日も最高のコンサートが終わりですね。あ〜…」 MINGI「この愛嬌可愛い」 WOOYOUNG「僕はこの3日間幸せでした。いつも僕たちが来るたびに温かく迎えてくれて、愛してくれて、本当にありがとうございます。皆さんも3日間も幸せな記憶だけがいっぱいだったらうれしいです。 長い間待っていてくれて、いい公演を見せるためにたくさん準備したのですが、喜んでくれたらうれしいです。また会いましょうね。愛してます！」 HONGJOONG「今日は話したいことがあります。まず、埼玉最後の公演をありがとうございます。7年前は想像もできなかったけど、こうして埼玉で3日間公演ができることが本当に光栄で感謝でいっぱいの3日間でした。 こうした愛が当たり前ではなく、ATEEZとATINYにとってどんな意味を持つのか、よくわかっています。だから、次のステップのために僕がもっと頑張ります！いつもありがとうございます！愛しています！愛してる！」 YEOSANG「今日の公演楽しかったですか？僕もATINYと3日間過ごして、たくさんエネルギーをもらいました。ATINYのおかげで素敵な思い出がたくさんできました。この素敵な思い出を大切にしながら、これからもかっこよく走り続けます！ 僕がいつも言っていますが、ずっと健康で幸せでいることを願っています！ATINY、おはヨサン〜！」 SAN「ATINY〜！楽しかった？僕も本当にATINYのおかげで幸せでした。ATINYがいなければ、僕たちもいないです。今日僕、聞きたいことがるんですけど、聞いてもいいですか？ ATINYちゃ〜ん！何が好き？」 ATINY「チョコミントよりもATEEZ！」 メンバー「お〜！！！」 JONGHO「ルビィちゃ〜ん！」 MINGI「SANさんできるよ！」 YEOSANG「ATINYもしましたけど！」 HONGJOONG「SANさんの番ですか（笑）。SANさんがスタートしましたから」 ATINY「ルビィちゃ〜ん！」 SAN「は〜い！」 ATINY「何が好き？」 SAN「チョコミントよりもあ・な・た♡ ………はい、今日もありがとうございます。またね！」 SEONGHWA「この会場に初めて来たときを思い出します。あのときは今のこの瞬間を想像できませんでした。ですが、ATINYのおかげでたくさんの夢ができたと思います。僕の夢になってくれて、希望になってくれて、光になってくれてありがとうございます。 これからも僕の未来にいつも一緒にいてくれてたらうれしいです。また来るその日まで、今日を思い出します。愛してます！ありがトンファ」 YUNHO「ATINY、楽しかったですか？僕も本当に幸せでした。3日間、ATINYがいて楽しかったです。そして、これからもATINYのために新しいアルバムもあるし、新しい日本の活動もあるので、絶対楽しみにしてください！一緒にこれからも行きましょう！これからも期待してください。ありがとうございます！愛してます」 HONGJOONG「今日の“Fantasy”一つひとつ、ATINYのものです。心の奥に大事にしまってください」

編集後記

今回の公演は、ただのライブではなく、まるでひとつの芸術作品を体験しているかのようでした。 音楽・演出・感情――そのすべてが、ATEEZという存在の進化を語っていました。キャプテン・HONGJOONGの言葉通り、彼らはすでに“次のステップ”へと踏み出していると実感する公演でした。

Ray WEB編集部 大竹萌寧