◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

プロ野球ドラフト会議が行われ、北海道関連選手（支配下）は過去最多の１０人が指名された。登別市出身の健大高崎・石垣元気投手がロッテ、札幌市出身の仙台大・平川蓮外野手が広島からそれぞれ１位で指名されるなど、過去最多だった２００５年の７人を上回った。

ドラフト１位の２人に次ぎ、黒松内町出身の東洋大・宮下朝陽内野手がＤｅＮＡ、登別市出身の中京大・秋山俊外野手が西武から３位指名を受けた。次いで、北海学園大・工藤泰己投手が広島、札幌日大・窪田洋祐外野手がオリックスから４位指名。下位でも、旭川市出身のオイシックス・能登嵩都投手が阪神、札幌市出身の明徳義塾・藤森海斗捕手が日本ハム、北海学園大・高谷舟投手がオリックスから５位指名され、１０人が支配下指名を受けた。

また、育成ドラフトでも帯広市出身のオイシックス・牧野憲伸投手が中日、新ひだか町出身の日本海Ｌ富山・幌村黛汰外野手が楽天、北海学園大・常谷拓輝内野手が日本ハム、東農大北海道・神宮僚介投手が阪神から１位指名。千歳市出身の立正大・林燦投手も巨人から２位指名された。

育成を含めてこれまでの最多指名は昨年の１０人だったが、今年は支配下と合わせて１５人が名前を呼ばれ、記録を大幅に更新した。