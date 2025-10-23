ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤ò¼Õºá¡Ö¤¤ï¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê£¹£±¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£º£·î£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£ÓÄ«Æü¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¶»þ¡ËÆâ¤Ç¤Î¼«¤é¤ÎÈ¯¸À¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö£±£°·î£±£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ø·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÅÄ¸¶»á¡£¡ÖÈ¯¸À¤Î¼ç»Ý¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ï¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï»öÁ°¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×Æâ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæ»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Æ¤ÏÀ¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀÃæ¡¢Æ³Æþ¤Ë¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö²¿¤Ç¹â»Ô¤ò»Ù»ý¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¡£¤¢¤ó¤ÊÅÛ¤Ï¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥²¥¹¥È¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢£Â£ÓÄ«Æü¤Ï£²£±Æü¡¢Æ±»á¤Ø¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡Ö£±£°·î£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤Ç¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë°ìÉôÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤Ï¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤ÎÈÖÁÈºî¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£