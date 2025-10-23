年収1000万円を捨て山奥へ…電気ガス水道なしで作る！秘境の絶品料理
10月23日（木）放送「ナゼそこ？+ 5つ星ホテル元総料理長が山奥生活…秘境食材で作る究極㊙料理」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】年収1000万円を捨て山奥へ…電気ガス水道なしで作る！秘境の絶品料理
今夜は「実はスゴイ人」SP！
一人目は…かつて世界で活躍し、年収1000万円以上稼いでいた元5つ星ホテルの総料理長。彼はナゼ縁もゆかりもない宮崎県の山奥に移住し、電気・ガス・水道なしの自給自足生活を送ることになったのか？さらに山の食材で作る絶品料理も大公開。
二人目は…長野県で、妻子と離れて標高980mの秘境で原始的な生活を送る42歳の男性に密着。こちらも山奥で電気ガス水道なし！家族と離れナゼ山奥にたった一人で移住することになったのか？その波瀾万丈の人生ドラマに迫る！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
八嶋智人、田中麗奈、當真あみ
【動画】年収1000万円を捨て山奥へ…電気ガス水道なしで作る！秘境の絶品料理
今夜は「実はスゴイ人」SP！
一人目は…かつて世界で活躍し、年収1000万円以上稼いでいた元5つ星ホテルの総料理長。彼はナゼ縁もゆかりもない宮崎県の山奥に移住し、電気・ガス・水道なしの自給自足生活を送ることになったのか？さらに山の食材で作る絶品料理も大公開。
二人目は…長野県で、妻子と離れて標高980mの秘境で原始的な生活を送る42歳の男性に密着。こちらも山奥で電気ガス水道なし！家族と離れナゼ山奥にたった一人で移住することになったのか？その波瀾万丈の人生ドラマに迫る！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
八嶋智人、田中麗奈、當真あみ