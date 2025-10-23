『ポケポケ』新パック「メガライジング」発表で収録カード公開 メガシンカした姿が初登場！3つのアップデート予定
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「メガライジング」が、10月30日に登場することが発表された。また、収録カードの一部が公開され、「メガライジング メガギャラドス」「メガライジング メガバシャーモ」「メガライジング メガチルタリス」が登場。本拡張パックから新シリーズがスタートし、メガシンカしたすがたのポケモンが初めて登場する。
【画像】強すぎる！メガギャラドス、チルタリス…『ポケポケ』新パックの収録カード
また、正式サービス開始から1周年を迎えることを記念して、30日に3つのアップデートを予定。
・新機能「おすそわけ」機能の実装
最新弾までの◇1〜◇4のカードをフレンドにあげることができる機能です。
相手が持っていないカードやほしいカードを、各フレンドに対して1日1枚まで送ることができます。「おすそわけ」で受け取れるカードは1日に1枚のみです。
・トレードできるカードの範囲を拡張
最新弾の拡張パックも、トレードできるようになります。
トレードできるレアリティが、これまでの◇1〜◇4・★1に加えて、★2・色ちがい1〜2も対象になります。
・ゲットチャレンジの機能改善
最新のエキスパンションの中で自分の持っていないカードが出現しやすくなります。ゲットチャレンジに表示されたカードに、自分の所持枚数が表示されるようになります。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■「メガライジング」に登場するカードの一部
メガギャラドスex [◆◆◆◆]
メガバシャーモex [◆◆◆◆]
メガチルタリスex [◆◆◆◆]
メガカイロスex [◆◆◆◆]
メガアブソルex [◆◆◆◆]
メガデンリュウex [◆◆◆◆]
ポッポ [◆]
ジラーチ [◆◆◆]
ガーディ [★]
また、正式サービス開始から1周年を迎えることを記念して、30日に3つのアップデートを予定。
・新機能「おすそわけ」機能の実装
最新弾までの◇1〜◇4のカードをフレンドにあげることができる機能です。
相手が持っていないカードやほしいカードを、各フレンドに対して1日1枚まで送ることができます。「おすそわけ」で受け取れるカードは1日に1枚のみです。
・トレードできるカードの範囲を拡張
最新弾の拡張パックも、トレードできるようになります。
トレードできるレアリティが、これまでの◇1〜◇4・★1に加えて、★2・色ちがい1〜2も対象になります。
・ゲットチャレンジの機能改善
最新のエキスパンションの中で自分の持っていないカードが出現しやすくなります。ゲットチャレンジに表示されたカードに、自分の所持枚数が表示されるようになります。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■「メガライジング」に登場するカードの一部
メガギャラドスex [◆◆◆◆]
メガバシャーモex [◆◆◆◆]
メガチルタリスex [◆◆◆◆]
メガカイロスex [◆◆◆◆]
メガアブソルex [◆◆◆◆]
メガデンリュウex [◆◆◆◆]
ポッポ [◆]
ジラーチ [◆◆◆]
ガーディ [★]