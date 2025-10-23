俳優の河合優実さん（24）が22日、東京・六本木で行われた、映画『旅と日々』のジャパンプレミア上映イベントに、共演したシム・ウンギョンさん（31）、堤真一さん（61）、郄田万作さん（18）らと登壇。作品に対する思いを話しました。

映画『旅と日々』（11月7日全国公開）は、つげ義春さんの漫画『海辺の叙景』『ほんやら洞のべんさん』が原作。行き詰まった脚本家が、旅先での出会いをきっかけにほんの少し歩みを進める姿を描いたロードムービーです。監督は、『ケイコ 目を澄ませて』（2022年）、『夜明けのすべて』（2024年）など、作品を発表するごとに国内の映画賞を席巻し、これまでベルリン国際映画祭に3作を出品してきた三宅唱さん（41）がつとめました。

三宅監督作品のファンだったという河合さんは「いま、日本で俳優をしている人で三宅さんの作品に出たいという人はいっぱいいると思う」と語り、出演できたことを幸せに思うと話しました。

つげ義春さんの漫画が原作になっていることについて、三宅監督は「いわゆる漫画の絵を再現しようとは考えていなかった。つげさんのマンガは、コマからコマへ、ページをめくるたびに驚きが連鎖していく。だから、あえていえば、そのような驚きが生まれる映画になれば面白いなと考えていました」と語りました。

三宅監督の話に河合さんは「特定のシーンではないけど、（映画前半と後半の）二つの季節、海と雪景色の描写が印象的なんです。ただ見ているだけではなく、観客も登場人物のからだに入ったように感じられる“肌感”がある」と明かしました。

そして、河合さんは観客に向けて「初号試写（最初の試写）で見た時から大好きな映画。いち観客として様々な要素が詰まった豊かな映画だと感じている。帰るときは、様々なシーンや自分の人生と重なる感覚を思い出し、かみ締めてもらえたらうれしい」とメッセージを送りました。