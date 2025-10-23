ブレイザーズのチャウンシー・ビラップスHC（49）が23日の朝に違法賭博に関する捜査の一環として逮捕されたと、ABCニュースが報じた。

ABCニュースによると、ビラップスはマフィアと関わりのある違法ポーカー運営の容疑で起訴。オレゴン州で逮捕されて、23日に初出廷する予定だと関係者は語ったという。

ビラップスHCは22日の夜のシーズン開幕戦でブレイザーズを指導したがウルブズに敗れた。

ビラップスは、97年全体3位で指名されてセルティックスに入団。NBAでの17年間でオールスターに5回出場し、04年にはピストンズをNBA優勝に導き、ファイナルMVPも獲得した。

元キャバリアーズ選手でアシスタントコーチのデイモン・ジョーンズも23日に逮捕された。NBAの試合に関する内部情報を共同被告に提供し、その情報を利用してスポーツ賭博を行った容疑。49歳のジョーンズは、98年から09年までの11年間のキャリアで10チームを渡り歩き、16年から18年までキャバリアーズのアシスタントコーチを務めた。

この日は、ヒートのポイントガード、テリー・ロジアーも別の関連事件で違法賭博の容疑で起訴されている。法執行機関筋によると、ロジアーは23日、プロバスケットボール界を賭博場と化し、内部情報を利用して違法な賭博を行ったとして起訴された6人のうちの1人。

今回のロジアーの事件は、元トロント・ラプターズに所属していたジョンテイ・ポーターをめぐる賭博スキャンダルが事の発端となっているという。ポーターは、選手のプロップベットをめぐる賭博計画に関与したとして、24年春にNBAから追放。ポーターは共謀罪で有罪を認め、23-24シーズン中の2試合で自身のパフォーマンスを操作したことを法廷で認めて12月の判決を待っている状態だ。

ポーターを含む4人の男がこの事件で有罪を認めた。裁判所の書類によると、他の2人の男も共謀者として名指しされ、司法取引が行われている。