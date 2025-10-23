「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

日本ハムから１位指名を受けた明大・大川慈英（じぇい）投手（２１）は「リリーフというのもあるので２巡目以降というところで心構えをしていた。驚き、安心、うれしさ。たくさんの感情が一度に押し寄せてきた」と目を丸くした。

父・政則さんは元格闘家、母・千穂さんはアトランタ五輪バレーボール日本代表と“スポーツ一家”で育った。今秋リーグ戦では主にクローザーとして活躍し、ここまで７試合で防御率０・００と好投を続けている。

自らの強みは打者を差し込む直球。「やっぱり１年目から、最初から１軍に帯同して即戦力で戦いたいと思っている」と話し、プロでの役割については「大学でもクローザーを任されているので、そこで勝負できればいいなと思います」と“北の大魔神”襲名に名乗りを上げた。

会場から駆けつけた栗山英樹ＣＢＯは「こうやってメディアの人たちの前で緊張していると思いますけど、これが普通になるようなピッチャーになってくれると思って僕らは指名させてもらった」と高い期待を寄せた。