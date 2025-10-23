あたたかくてストレスフリー♡ PEACH JOHNの新作「ぽかぽかニットノンワイヤーブラ」登場

肌寒い季節にぴったりの新作が、PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）から登場しました。「ぽかぽかニットノンワイヤーブラ」は、縫い目のないホールガーメント(R)製法を採用したノンワイヤーブラ。なめらかな肌あたりとやさしいフィット感で、まるで着ていないかのような軽やかさ。リラックスタイムはもちろん、ルームウェアやパジャマにもマッチする“あたたかさと心地よさ”を両立した万能アイテムです♡

ホールガーメント製法で叶えるやさしい着け心地

最新技術「ホールガーメント(R)」を採用した「ぽかぽかニットノンワイヤーブラ」は、縫い目ゼロのストレスフリーデザイン。

どこにもゴロつきがなく、肌あたりが驚くほどなめらか。共生地二重の胸元にはパッドポケットがあり、丸型パッドを入れることで自然な丸みのバストラインに整えます。

ホックがなく、かぶって着るタイプなので寝転んでも背中が痛くならず快適。リモートワークや休日のリラックスタイムにも最適です。

アツギのホットコンフォート♡寒暖差対策にぴったりなタイツ&レギンス

デザインと機能を両立した冬のリラックスインナー

ショートタンクトップ型の「ぽかぽかニットノンワイヤーブラ」は、肩に食い込みにくい幅広ストラップで快適な着け心地。

ラウンドネックで谷間が隠れる安心設計ながら、背中を広く包み込むハイバックデザインであたたかさもキープします。

カラーはオフホワイト、ピンク、ブラウンの3色展開。セットアップで着られる「ぽかぽかニットHARAマキショーツ」（1,800円）と組み合わせれば、より保温力アップ♪

価格・サイズ・カラーラインアップ

・ぽかぽかニットノンワイヤーブラ

価格：3,300円

サイズ：ワンサイズ（A65～F70・E75まで対応）

・ぽかぽかニットHARAマキショーツ・

価格：1,800円

サイズ：ワンサイズ

カラー（すべて共通）：オフホワイト／ピンク／ブラウン

◎ホールガーメント及びWHOLEGARMENTは、島精機製作所の登録商標です。

寒い季節も心までぽかぽかに♡

冬の冷え対策は、インナーから見直すのがポイント。PEACH JOHNの「ぽかぽかニットノンワイヤーブラ」は、あたたかさだけでなく、デザイン性やフィット感にもこだわった一枚です。

毎日のリラックスタイムをより心地よく、そして美しく♡ この冬、自分をやさしく包み込む新しい“ぬくもりインナー”を取り入れてみてはいかがでしょうか。