ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）公式Instagramが更新され、大泉洋と岡田将生によるロケ現場ショットが公開された。

参考：大泉洋×野木亜紀子『ちょっとだけエスパー』第1話、2日間でTVer再生数100万回突破

投稿されたのは、謎の企業「ノナマーレ」で撮影された黒のスーツをきりっと着こなした兆役の岡田と、落ち着いた紺に白シャツを合わせた文太役の大泉のスーツ姿カット。岡田が大泉に視線を向け、大泉が僅かに微笑みを浮かべている。

キャプションには「撮影初日の兆と見つめられがち？なぶんちゃん」と添えられ、撮影開始時の現場のムードを伝えている。

さらに、夜景をバックに大泉と四季役の宮粼あおいが並ぶ姿も公開。カメラに笑顔を向けるカットでは、宮粼が優しく見つめ、大泉が少し照れくさそうに応じる様子も。続く写真では互いに視線を交わし、思わず笑みがこぼれる瞬間が切り取られている。

第2話では、文太が“心の声が聞こえる力”を持て余しながらも、初めてのミッションに挑む展開が描かれる予定。四季との関係、そして兆の真意がどう動くのか、次回の放送にも注目が集まる。（文＝リアルサウンド編集部）