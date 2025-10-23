ＮＢＡ激震 現役選手がスポーツ賭博関与疑い、現役監督が違法賭博容疑でＦＢＩに逮捕 米記者が逮捕情報を連投
ＮＢＡ、ヒートのＧテリー・ロジアー選手がスポーツ賭博関与の疑いでＦＢＩに逮捕された、と２３日、スポーツ専門局ＥＳＰＮのシャムズ・シャラニア記者が自身のＸで伝えた。さらに同記者はロアジー逮捕の一報から４５分後にＸを更新し、トレイルブレイザーズのチャウンシー・ビラップス監督が違法賭博容疑でＦＢＩに逮捕されたとの情報を投稿した。
ロジアーは１１年目のベテラン。１５年ドラフト１巡目でセルティックスに入団し、１９年にホーネッツへトレード移籍し、３年５８００万ドル（約８８億円）で合意。２１年には４年９６００万ドル（約１４６億円）で契約を延長した後、昨年１月にトレードでヒートへ移籍した。昨季までの通算成績は６６５試合、１試合平均１３・９得点、３・５アシスト、３・９リバウンド。
ビラップス監督は、現役時代はピストンズのＰＧとして０４年のファイナル制覇に貢献したほか、０６年から０９年に４年連続オールスター戦に選出。引退後は指導者の道に進み、クリッパーズのアシスタントコーチを務めた後、２１年からトレイルブレイザーズを指揮している。