お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が23日放送の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後8・00）に出演。妻がPTAの副会長を務めていることを明かした。

番組の人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!」にゲスト出演したハライチ。今回は「危険!超・超高額メニューはどれ!?ドボンゴチ」と題して、海鮮イタリアンのお店で行われた。

料理を待つ間のトークで人見知りとした澤部に進行の羽鳥慎一アナウンサーが「プライベートはおとなしめなんですか?」と尋ねた。「プライベートはおとなしめですね」と答えると、隣に座っていたお笑いコンビ「霜降り明星」せいやは「そうなんですか?」と明るいキャラとは真逆だったことに驚いた。

澤部は「だからどうしてんのかなって思って。それこそ岡村さんとか」と聞きたいことがあった。それは「パパ会みたいな」とし「子供の友達…うちだったら妻がPTA副会長やってて」と明かし、子供の友達でもある父兄と付き合いが多かった。

妻がPTA副会長のため「PTA飲み会みたいなのがある」とし「そうするとママたちはダイニングテーブルを陣取って、パパたちはパパたちで席がないから地べたに座らされて…地面に酒とつまみ置いてチビチビ…」と飲み会の様子を語り笑わせた。