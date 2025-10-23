新日本プロレス２３日の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック公式戦で前年度覇者のロビー・イーグルス（３５）、藤田晃生（２３）組がエル・デスペラード＆ＫＵＵＫＡＩ（３１）を下し、連覇へ向け好発進した。

一進一退の攻防が動いたのは１５分過ぎだった。イーグルスは場外のデスペラードとＫＵＵＫＡＩに向かって、リング中央からプランチャを発射するそぶりを見せる。しかしこれはおとりだった。イーグルスに注目が集まっている隙にコーナー最上段に登っていた藤田がトペ・コンヒーロを投下。２人まとめて大ダメージを与えて、敵軍を分断した。

藤田はＫＵＵＫＡＩをリングに戻すと、イーグルスとともにアルゼンチンバックブリーカーで担ぎ上げる。そのまま頭部から叩き落とす合体技、Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｃｅｐｔｏｒ（ジ・インターセプター）をさく裂させ激闘に終止符を打った。

試合後マイクを握った藤田は初対決となったＫＵＵＫＡＩをたたえた上で「新日本プロレス愛、新日ジュニアへの愛は俺は絶対に負けない。今の新日本の中でも俺が一番強い。この団体が大好きだ。ジュニアタッグリーグ、俺とロビーでまた取るぞ！」と連覇宣言。バックステージでも「史上最年少２連覇見たいだろ。今のジュニアいろいろ言われてるけどな、俺が面白くしてやるから楽しみにしとけよ」と自信をのぞかせた。次戦（２４日、後楽園）では「ハウス・オブ・トーチャー」の金丸義信＆ディック東郷と激突する。